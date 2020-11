“Fanculo 2020”, la scritta con le luci natalizie su una casa di Manfredonia

È accaduto a Manfredonia dove, attaccato al cancello di casa, un residente ha acceso la scritta liberatoria con le luci di Natale.

“Fanculo 2020”. Così un ragazzo di Manfredonia, ha voluto sintetizzare un pensiero comune in un gioco di luci natalizie installate davanti al suo cancello di casa. La foto è già virale sul web oltre ad aver trovato spazio su molti siti locali. Uno sfogo che probabilmente rappresenta il pensiero di milioni di italiani.

“Ho già messo le luci di Natale nel mio giardino – ha spiegato il ragazzo – però quest’anno non ho scritto “Auguri”, ho voluto fare una cosa diversa. Voglio lanciare l’hashtag “Fanculo 2020″, mandiamo via quest’anno bruttissimo, e speriamo bene”. Uno sfogo pieno di speranze per il nuovo anno come conferma l’autore: “Qua non si molla. Ad maiora semper”.

Fanculo 2020, un anno che non dimenticheremo mai

Una scritta, o meglio, un pensiero che incarna la visione che molti di noi abbiamo di questo ultimo anno che si appresta a finire. Complici la paura per il coronavirus, i vari lockdown, il non poter abbracciare amici e parenti, il divieto di organizzare feste. Un messaggio che racchiude un augurio speciale, quello di far finire al più presto questo anno che non dimenticheremo mai. (fonte L’IMMEDIATO)