ROMA – Federica Pellegrini pubblica su Instagram un post che scatena la curiosità del web. In molti infatti hanno creduto che nello scatto diventato virale, la nuotatrice non indossi le mutandine.

Il selfie della Pellegrini è stato realizzato appena sveglia, alle 6.05, poco prima di essere costretta a fare un antidoping. La ragazza veneta indossa una t-shirt colorata e un paio di slip color carne. Il popolo della Rete però, non si è accorto che gli slip fossero color carne e si è soffermato proprio su quest’ultimo dettaglio iniziando a chiedersi se la Pellegrini indossasse o meno le mutande.

Federica è stata così costretta ad intervenire e chiarire il disguido scrivendo che “le mutande ci sono!”. I commenti si erano infatti moltiplicati in pochissimo tempo non risparmiando apprezzamenti in molti casi anche pesanti. Tra questi però, ci sono stati alcuni utenti che, grazie all’aver prestato maggiore attenzione, hanno compreso fin da subito che le mutandine ci sono eccome. Per questa ragione hanno ripreso gli altri utenti additati come superficiali: “Sono di color carne le mutande!“, ha sbottato una follower di Federica Pellegrini.

La Pellegrini è abituata ai tantissimi commenti che riceve, in molti casi anche sgradevoli. La nuotatrice ha sempre replicato con sarcasmo ed ironia a ciò che i follower e gli hater hanno scritto sui suoi profili social.

Fonte: Il Giornale, Instagram