Fedez chiede aiuto ai suoi fan: “C’è una strana palla di fuoco in aria”

LOS ANGELES – Fedez è a Los Angeles con Chiara Ferragni. Improvvisamente in cielo appare qualcosa di molto strano. Il rapper realizza una storia su Instagram in cui appare molto agitato: “A Los Angeles c’è una cosa stranissima – dice Fedez – . Abbiamo visto una cometa strana e adesso c’è una luce in cielo. Non si vede dal telefono, ma è tipo azzurra”.

Le immagini mostrano effettivamente qualcosa di strano. “Non sto scherzando – dice ancora il rapper – abbiamo visto una strana cometa in cielo e ora c’è un faro in mezzo al cielo che fa delle luci azzurre e rosse”. Alle spalle, si sente Chiara Ferragni dire preoccupata: “Che paura!”.

Commenta uno dei suoi follower: “C’è una palla infuocata e ora delle cose strane”. la vicenda prosegue con quattro storie, tutte pubblicate su Instragram. Alla fine, Fedez posta un nuovo messaggio in cui spiega che “si tratterebbe di un esperimento di Elon Musk”.

L’ormai ex Ceo di Tesla è infatti noto per i suoi esperimenti. Chissà ora cosa starà escogitando.