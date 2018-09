ROMA – Fedez fa infuriare (per gioco) Chiara Ferragni. Il rapper ha pubblicato una stories su Instagram in cui insieme a un amico si toglie la fede nuziale dal dito e lo mostra dal suo smartphone, ma un attimo di distrazione e l’anello cade in terra. Il video ha suscitato la risposta piccata della neo sposa e mamma di Leone, che ha commentato: “Ti prendo a schiaffi se lo perdi”.

Fedez e Chiara Ferragni sono convolati a nozze il 1° settembre a Noto, in Sicilia, con il matrimonio che è stato definito l’evento dell’anno. Tanti gli invitati vip per i giorni di festeggiamenti, ma appena dopo due settimane ecco lì che il rapper rischia di perdere la sua fede nuziale. Se nella prima stories si vede lui che si lascia sfuggire l’anello dalle mani, in una successiva appare la reazione di Chiara.

“Ti prendo a schiaffi se lo perdi”, scrive la Ferragni a commento del post diventato virale. Una reazione ovviamente ironica a cui il rapper replica con un’altra divertita stories in cui sottolinea il commento e scrive: “Vorrei denunciare pubblicamente le violenze di questa donna”.

(Foto da Instagram)