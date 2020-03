Fedez, il figlio Leone usato per una fake news su bambino morto di coronavirus

ROMA – La foto di Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni usata per una fake news su un bambino morto a causa del coronavirus. A pubblicare la foto è il rapper che ha denunciato con forza quanto accaduto attraverso una storia su Instagram.

Nella foto si vedono chiaramente due immagini del piccolo Leone accompagnate da una didascalia che ne annuncia la morte: “Questa notte il Covid-19 si è portato via mio figlio Leone, due anni e mezzo. Non è vero che solo gli anziani malati muoiono. Restate a casa”.

Fedez ha denunciato la bufala in questione rivolgendosi alla persona che ha pubblicato la foto in questione su un gruppo Facebook: “Sono senza parole. Ma quanto fai schifo? Lo fa per ricevere delle attenzioni e quindi io penso sia giusto dare l’attenzione che si merita a questa persona che si è scaricata le foto di mio figlio per dire che era morto di Coronavirus. Quindi eccoti: complimenti, hai vinto! Cog***** del giorno!”.

Fonte: Facebook, Instagram, FanPage