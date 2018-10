ROMA – All’apparenza è un normale scialle di seta e lana con della pelliccia di volpe. Il caso sui social è scoppiato perché, guardandolo bene, lo scialle lanciato dalla maison Fendi, la casa di moda nata a Roma nel 1925 da Edoardo Fendi e Adele Casagrande, somiglia ad una vagina.

Il Guardian titolando “Fendi’s £750 ‘vulva’ scarf makes wearers look like they’re being born” (Lo scialle di Fendi da 750 sterline che ti fa apparire come fossi appena nato”, ndr) porta all’attenzione dei media questa creazione della maison di moda italiana facendo scatenare gli utenti di Twitter con le hashtag congiunte #Fendi #Vulva.

Lo scialle viene proposto in diversi colori, ma a lasciare a bocca aperta gli utenti è stata la versione nude. In particolare, il modo in cui è stata avvolta non lascia scampo: due labbra enormi sono pronte a ospitare la testa di chiunque voglia mettersela al collo.

”Per troppo tempo, mentre i peni erano debolmente comici, la vagina è rimasta in qualche modo scioccante, vergognosa, innominabile … Sono d’accordo. Dovremmo essere fieri dei nostri corpi. Siamo stufe di indossare vestiti che non sembrano vulve! OK. Anche se ci chiediamo se ci possa essere una via di mezzo tra il vergognarsi della tua vulva e il portare una sua replica gigante al collo”, spiegano sul The Guardian.

Le colorazioni disponibili erano (perché sul sito online di Fendi lo scialle è già finito) e torneranno a breve ad essere, in rosa e rossa. Diversi i commenti sul web. C’è chi ha apprezzato l’ “omaggio per quanto non intenzionale al grembo fecondo della vita”; chi ha spiegato che “indossandolo ti farebbe provare la sensazione di rinascere”; e chi pensa già ad “una cravatta con sul nodo al collo una rifinitura di pelo…”.