Ferruccio Lamborghini Jr ricoverato in ospedale: “Mi è collassato un polmone ma non ho il Covid”

Ferruccio Lamborghini Jr ricoverato in ospedale per un polmone collassato. Non si tratta fortunatamente di Covid.

Il 29enne rampollo di casa Lamborghini ha iniziato ad accusare difficoltà respiratorie. Dopo il ricovero, i medici hanno scoperto che aveva il polmone destro completamente collassato da giorni.

In una storia su Instagram, Ferruccio Lamboghini ha raccontato: “Non sono qui per il Covid-19, così non creo del panico. Ho solo avuto un PNX (pneumotorace con polmone destro collassato totalmente) per sei giorni e l’ho capito solo ieri nella mattinata, ha scritto pubblicando una sua foto dal letto d’ospedale.

Poi la rassicurazione a tutti i suoi fan: “Ora però respiro e posso essere felice”. Ferruccio Lamborghini Jr ha concluso spiegando che sta seguendo una terapia a cui seguirà un periodo di convalescenza.

Cos’è lo pneumotorace

Lo pneumotorace è la presenza di aria nello spazio pleurico .Questa presenza provoca un collasso parziale o completo del polmone.

Lo pneumotorace si può verificare spontaneamente o in seguito a un trauma o a procedure mediche.

La diagnosi si basa su criteri clinici e sulla RX torace. La maggior parte dei casi di pneumotorace richiede un’aspirazione tramite catetere o un drenaggio toracostomico.

Lo pneumotorace spontaneo primario si verifica in pazienti che non presentano patologia polmonare sottostante, classicamente in giovani uomini alti, longilinei, di età compresa tra i 20 e i 30 anni come nel caso di Ferruccio Jr.

Si ritiene sia causato dalla rottura spontanea di vescicole o bolle subpleuriche apicali secondarie al fumo o su base congenita. Generalmente si verifica a riposo, anche se alcuni casi si verificano durante attività che richiedono estensione o allungamento. Lo pneumotorace spontaneo primario si può anche verificare durante l’immersione e il volo ad alta quota (Manuale MSD, Il Fatto Quotidiano, Instagram).