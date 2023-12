L’autunno in Barbagia è un periodo dell’anno che rappresenta una delle stagioni più affascinanti per visitare questa zona della Sardegna. La Barbagia è conosciuta per i suoi paesaggi pittoreschi e tradizioni culturali radicate. Durante l’autunno, le temperature si abbassano leggermente, creando un clima fresco e piacevole per esplorare la zona. Inoltre, l’autunno è il momento ideale per godere dei colori mozzafiato della natura circostante. La Barbagia si caratterizza per la presenza di boschi rigogliosi e montagne maestose che si tingono di tonalità calde e accoglienti.

Durante questa stagione, molti eventi e festival si svolgono in Barbagia, e per molti è stato possibile partecipare alle sagre locali, dove si possono assaggiare piatti tipici della tradizione sarda, come il porchetto, il formaggio pecorino e i dolci tradizionali. Il meraviglioso festival ha avuto inizio dai primi giorni del mese di settembre fino al 17 dicembre, come di consueto BBCONTEST ha voluto far partecipare i concorrenti che avessero espresso con foto immortalando la parte più bella della fiera aggiudicandosi il premio al vincitore dello scatto più bello. Ha vinto, dopo un’attentissima e attesissima selezione la fotografa @SaraRassu78! Un ringraziamento particolare va alle splendide foodblogger che hanno aderito al progetto “autunno in barbagia”: @emanuela_casula_, @debbyfood38, @ildolce grembiulinoblu, @lacucinadibeatrice, @giusynafooddrinkecooking, @qualcosadibuono.