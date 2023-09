Festival del Peperoncino a Diamante: la foto vincitrice del concorso di BBCONTEST

Anche in piena estate BBCONTEST ha colpito nel segno senza lasciare indietro nessuno. Non poteva mancare Il Festival del Peperoncino a Diamante, in Calabria, un evento molto atteso che celebra la cultura, la gastronomia e le tradizioni della regione. Ogni anno, nei primi giorni di settembre dal 6 al 10, migliaia di appassionati di peperoncino si riuniscono in questa pittoresca zona costiera per partecipare a una festa unica nel suo genere.

Diamante è una graziosa località situata sulla costa tirrenica famosa per le sue belle spiagge e le acque cristalline. Il centro storico è caratterizzato da un labirinto di stradine fatto di murales che conducono a piazzette affascinanti, tra cui spicca Piazza dei Cipressi, cuore pulsante dell’evento. Durante questi giorni, la città si è animata con bancarelle colorate e profumate, dove gli espositori vendono tutto ciò che ha a che fare con il peperoncino: semi, piante, salse, spezie, prodotti gastronomici e molto altro. I visitatori hanno ammirato una varietà infinita di peperoncini scoprendone la diversità di gusti e intensità.

Un altro aspetto del Festival è stata l’abbondanza di eventi ed attività organizzati per intrattenere il pubblico. Spettacoli di musica, balli tradizionali, mostre di arte contemporanea ispirata al peperoncino e perfino gare di mangiatori di fuoco che si sfidano a mangiare peperoncini sempre più piccanti. La musica è stata una delle componenti principali del Festival, Iva Zanicchi e Luisa Corna comprese, e vari gruppi musicali che si sono esibiti in concerti che spaziano dalla popolare tarantella calabrese, al jazz e al blues. Durante il Festival, i visitatori hanno avuto l’opportunità di assaggiare una varietà di piatti piccanti, come ‘nduja, salsiccia di peperoncino, pasta alla Calabrese e molto altro.

Inoltre, molti chef stellati della regione si sono esibiti in dimostrazioni culinarie per mostrare come utilizzare il peperoncino in modo creativo e delizioso. Come novità di quest’anno è stata nominata ambasciatrice del peperoncino nel mondo la chef Emanuela Crescenzi. Incarico conferito dal consiglio direttivo della Accademia italiana del peperoncino, sabato 9 settembre durante il festival con cerimonia presieduta dal presidente dell’Accademia italiana del peperoncino prof. Enzo Monaco e dal noto Re peperoncino Gianni Pellegrino attore di fama internazionale e cofondatore dell’Accademia. Presenti alla cerimonia anche Raffaele Ferragina e Paolo Mario Caiazzo, rispettivamente, presidente e vicepresidente della delegazione di Bologna dell’Accademia, sostenitori della candidatura all’incarico nello scorso mese di luglio.

Grazie al Festival, Diamante è diventata una meta turistica ambita per gli amanti del peperoncino provenienti da tutto il mondo, contribuendo a sviluppare l’economia locale e a far conoscere la cultura calabrese e la sua deliziosa gastronomia. In conclusione, questa festa offre un’ottima occasione per far scoprire ai visitatori la cultura culinaria della Calabria, l’arte e la musica tradizionale, nonché per incontrare appassionati di peperoncino provenienti da tutto il mondo.

E’ stata un’esperienza affascinante ed indimenticabile per tutti i partecipanti presenti che si sono distinti a pubblicare le loro foto come Andrea Sessa (Instagram @jigen_82) vincitore di questo meraviglioso contest fotografico che ha immortalato con foto la bancarella “Scalea Agrigarden”. In fine va un particolare ringraziamento da parte di tutta la redazione di BBCONTEST alle specialissime Debora, debbyfood38 e il dolce grembiulino blu, che si sono particolarmente distinte nel mostrare, attraverso i social, le loro preziosissime ricette di ispirazione culinaria di quest’ultimo concorso fotografico.