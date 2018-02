SANREMO – Il Festival di Sanremo 2018 punta sull’eleganza da red carpet, con smoking ricamati e abiti con la coda. Per Michelle Hunziker, che come modella ha debuttato prima di diventare show girl sempre solare in tv, c’è stata la corte degli stilisti e lei ha scelto facendosi guidare dall’idea del sogno di questa chance artistica e dunque abiti elegantissimi, da favola creati appositamente per lei. Look da red carpet e volutamente made in Italy con un tributo speciale a re Giorgio Armani, scelto per due serate.

Collezione Armani Privé per la prima serata per la bionda conduttrice con tre cambi, tra cui un abito con bustino nero in crinolina ricamato con cristalli multicolor e gonna a balze in crinolina e tulle nero lamé e sulle balze, ricamata la firma Armani Privé. Per lei Armani anche per il gran finale di sabato sera. Un binomio non nuovo visto che lo stilista milanese aveva già vestito Michelle nella finale di Sanremo 2007 con Pippo Baudo. Eleganza firmata Armani nella serata inaugurale anche per lo smoking di Pierfrancesco Favino (e degli ospiti Fiorello, Gabriele Muccino e Giampaolo Morelli).

Per le altre serate si cambia: Michelle mercoledì indosserà creazioni Alberta Ferretti (tra cui l’abito con coda tutto plissettature color rosso fuoco) mentre giovedì si gioca in casa con luminosi abiti Trussardi (l’amministratore delegato del gruppo Tomaso è suo marito), tutti impreziositi di cristalli.

Venerdì con la premiazione dei giovani, eleganza in chiave rock con gli abiti di Moschino disegnati dall’irriverente Jeremy Scott e, almeno stando al bozzetto diffuso, l’abito lungo lascerà il posto ad un corto modello con la gonna che è un tripudio di rose. Sabato, chiusura con l’alta moda sofisticata di Giorgio Armani Privé. Diamanti Tiffany per tutte e cinque le serate.

(Foto Ansa)