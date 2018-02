Festival di Sanremo 2018, Michelle Hunziker: gli abiti della seconda serata FOTO

SANREMO – Per quanto riguarda gli abiti indossati sul palco in questa sessantottesima edizione del Festival di Sanremo, la regina assoluta è stata Michelle Hunizker. La presentatrice ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso apparendo nella sua prima uscita sul Palco, scolpita da un abito nero a sirena con maniche lunghe e ricamate sui polsi, di Armani Privé, dotato di una scollatura abissale, ma miracolosamente aderente al seno.

Il resto degli abiti indossati nella prima serata del festival dalla bionda moglie di Tomaso Trussardi, a capo della omonima griffe, visibilmente emozionato nelle inquadrature televisive che lo mostravano seduto nel pubblico sempre in procinto di fare uno scatto con il telefonino alla sua Michelle, erano di un’eleganza perfetta: un abito lungo ricamato con pois neri di ciniglia su tulle nero e un abito composto da bustino e gonna morbida color oro con ricamo di cristalli e leggero pizzo di crinolina grigio sovrapposto, sempre della collezione Giorgio Armani Privé.

Per la seconda serata Michelle ha scelto l’eleganza raffinata di Alberta Ferretti, regina dei drappeggi e della leggerezza, con abiti ricamati e colorati nei colori dei fiori di Sanremo dal rosa con decori di tralci di cristalli verdi, al fucsia fino al rosso.

Oggi, terzo giorno, Michelle indosserà le mise di Trussardi e per il gran finale quelle di Moschino by Jeremy Scott, marchio che bisogna dirlo fa parte sempre del gruppo Aeffe a cui appartengono anche Alberta Ferretti, Philosophy by Lorenzo Serafini, Pollini. Claudio Baglioni e Pier Francesco Favino hanno indossato invece con grande classe gli smoking neri, firmati rispettivamente da Ermanno Scervino e da Giorgio Armani, che ha messo il tuxedo anche a tanti ospiti della prima serata da Fiorello a Gabriele Muccino. Per la seconda serata Favino ha scelto Salvatore Ferragamo con abiti smoking anche di un blu chiaro.

Gli altri abiti. Come vestono gli uomini.

Scervino veste Baglioni anche nella seconda serata e il super ospite Biagio Antonacci. Per quanto riguarda gli altri look delle signore le cantanti in gara finora si sono divise in due squadre: le nere con Annalisa in minidress e Noemi in jumpsuit borchiato, le bianche capeggiate da Nina Zilli in abito monospalla in candido raso di seta con gonna asimmetrica molto voluminosa firmato Vivienne Westwood Couture e da Ornella Vanoni in Antonio Riva, con pantaloni palazzo e top con scollatura a punte. Tutte le donne, ma anche Elio e le Storie Tese, tra gli altri hanno indossato un fiore per appoggiare la lotta contro la violenza alle donne sostenuta da Michelle Hunziker. Sul fronte maschile poche cravatte, molti anfibi, come quelli di Oxs mostrati da Fabrizio Moro, giacche militari come quelle dei Kolors e qualche stravaganza come il look da guru di Elio e quello da ‘alchimista in broccato’ di Max Gazzé, firmato Gianluca Saitto che collabora con il cantautore già dal tour Alchemaya, giustappunto. Blu e rosso per gli abiti con panciotto firmati Carlo Pignatelli indossati dal rapper Mudimbi. Gli abiti di Michelle (foto Ansa).