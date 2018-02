SANREMO – Pippo Baudo sale sul palco che esattamente 50 anni prima lo lanciò e ringrazia: “Vi voglio bene, grazie, grazie, grazie a tutti”. Acclamato dall’Ariston che si è alzato in piedi per lui, Pippo Baudo entra visibilmente emozionato (cosa che capita a molti su questo palco, presentatori compresi), con la rosa bianca di seta appuntata sullo smoking.

Baudo recita la sua lettera aperta a Sanremo, raccontando la sua esperienza lunga 13 festival. Nel frattempo in Rete, i The Jakal iniziano una diretta Facebook sulle parole del presentatore, ironizzando ad esempio sul fatto che tra le persone scoperte ci sia lui stesso. “Pippo Baudo ha attaccato il pippone”, aggiungono ancora i The Jackal.

L’esordio di Pippo, al teatro del Casinò, avvenne proprio 50 anni fa, con Louis Armstrong, “fui costretto a cacciarlo”, ricorda Baudo, per motivi di scaletta. Poi elenca i tanti talenti scoperti, Laura Pausini, Giorgia, Eros Ramazzotti, i record di ascolto (“feci il 74% con 17 milioni, ma ho l’impressione che lo batterai”, dice a Claudio Baglioni), le risate con Fiorello, Benigni, il trio Marchesini-Lopez.

E ancora le star mondiali ospitate sul palco, da Madonna a Sharon Stone, che baciò, a Whitney Houston, che fece il bis. Pubblico e orchestra lo abbracciano idealmente con una standing ovation e allora ecco rispuntare Superpippo: “Questo festival a questo punto lo presento io”. Poi saluta: “Arrivederci all’anno prossimo”.