PANGASINAN – A Pangasinan nelle Filippine i residenti sono increduli. Una telecamera puntata su una strada avrebbe ripreso un fantasma che attraversa la strada. Possibile? Effettivamente quello che si vede in un video (https://www.youtube.com/watch?v=u9Fx3vOObxU) girato lo scorso giugno è molto strano.

Nel filmato si vede infatti un’ombra scura che attraversa la strada. I filmati di sorveglianza sono stati registrati nei pressi di un negozio: la stessa figura sembrerebbe riemergere 13 ore dopo accanto a un fattorino.

La vicenda la riporta il Mirror. Gli avvistamenti hanno messo in allarme i cittadini e i commercianti. “Non posso credere ai miei occhi. Pensavo che queste cose accadessero solo in televisione. Sembra che l’ombra stia guardando il ragazzo delle consegne”, racconta un testimone.

Il minimarket della drogheria si trova di fronte alla piazza della città. Per la gente della città si potrebbe trattare di cliente rancoroso. In molti hanno detto di aver paura a camminare in questa area della città. Un negoziante racconta ancora: “Ogni volta che mi avvicino ai luoghi degli avvistamenti avverto qualcosa di spaventoso”.