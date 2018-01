Fiorello e la FOTO di Nicola Savino col sedere di fuori… poi la censura

ROMA – Nicola Savino in prima serata su Italia 1 con “90 Special”, lo show che celebra gli anni ’90. Con la neo Iena ci sono Cristiano Malgioglio e Katia Follesa. Fiorello è un grande amico di Savino. E per seguire lo spirito della trasmissione pubblica una foto su Twitter del conduttore in cui si vede Savino “impegnato” su un campo all’aperto.“Ecco la gloriosa discesa in campo di Nicola Savino” scrive Fiorello. Peccato però che la foto ha un emoji in meno e mostra ai suoi follower più di quanto dovrebbe mostrare.

Poco dopo, lo stesso Fiorello si corregge e pubblica la foto giusta, con due emoji a coprire il fondo schiena della Iena. La foto è stata ripresa dal sempre attento Dagospia.