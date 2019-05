ROMA – Circa un migliaio di persone si è radunato in piazza Repubblica a Firenze, a circa 100 metri da piazza Strozzi prima dell’inizio, alle 21 di domenica 19 maggio, del comizio del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

I manifestanti hanno cercato più volte di sfondare il cordone delle forze dell’ordine e la polizia ha risposto con cariche di alleggerimento.

Tra le oltre mille persone che si sono radunate in piazza della Repubblica per protestare contro Salvini, sono state circa un centinaio quelle che hanno cercato di sfondare il cordone delle forze dell’ordine per raggiunge la vicina piazza Strozzi.

Dal resto dei manifestanti sono arrivati invece slogan e fischi. “Dopo il Matteo di Rignano facciamo il Matteo padano” è apparso scritto su uno striscione. Sono stati accesi da parte dei manifestanti anche alcuni fumogeni lanciati poi contro la polizia.

L’Ansa pubblica le foto degli incidenti (fonte: Ansa).