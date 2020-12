Favio Briatore pubblica le foto delle folle del weekend nelle vie del centro delle città italiane e commenta: “Queste sono immagini di questo weekend. Non dobbiamo dimenticare che non siamo ancora “fuori pericolo”.

Flavio Briatore, i follower lo criticano: “Sei lo stesso di questa estate?”

Quanto pubblicato dall’imprenditore che invita a restare a casa non è però piaciuto. In molti hanno infatti fatto riferimento alle sue parole pronunciate questa estate quando criticava le restrizioni imposte dal Governo.

Gli assembramenti sono quelli della scorsa domenica a Milano, Roma e Napoli.

Briatore invita tutti a rimanere a casa e prosegue: “Non lasciamo che un weekend di shopping o la voglia di prendere un cappuccino in un bar rovinino i sacrifici fatti finora”.

Briatore e lo shopping, su Instagram scoppia la polemica

Nei commenti al suo post è subito scoppiata la polemica. Moltissimi gli hanno infatti rinfacciato come quest’estate era di tutt’altro parere. Anzi, Briatore criticava le restrizioni imposte dal Governo e chiedeva a gran voce l’apertura dei locali notturni e del suo Bilionaire in Costa Smeralda.

Peccato però che nel suo locale si sono contaggiati in 63, tra cui anche diversi vip presenti sull’isola e lui stesso.

“Briatore, ma è lei a scrivere? Perché in estate raccomandava il contrario. Oppure sto sbagliando persona?” gli scrive un utente nei commenti. E ancora: “Ma questo messaggio è ironico spero? Perché questa estate dicevi totalmente il contrario per favore non fare con o 5 stelle che si dimenticano quello che dicono!!!!”.

Qualcun altro fa notare Però in estate quando dovevano venire al billionaire non c’è ne covviddi!!!”

Molti accusano Briatore di essersi accodato al coro: “Boss ti ci metti anche tu con questa solfa?” E ancora: “Hanno tutti la mascherina e non hanno violato nessuna regola. Invece di essere contenti che la gente spenda nei negozi (cosa che vogliono agevolare col cashback) li colpevolizziamo. Preferiamo che le città diventino deserti? Tutti chiusi in casa a vita? E come ci campiamo?” (fonte: Il Fatto Quotidiano, Instagram).