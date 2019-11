ROMA – Flavio Briatore sta passando un periodo di vacanza in Kenya nel suo resort a Malindi, il Lion in the Sun. Insieme a lui la nuova compagna Benedetta Bosi. “Chi” pubblica delle nuovo foto dei due insieme: il settimanale della Mondadori lo aveva già fatto nei giorni scorsi e l’imprenditore, in quell’occasione aveva replicato che la giovane “è solo un’amica. Ci siamo conosciuti ed è venuta qui nella nostra compagnia a Malindi”.

Benedetta Bosi ha 49 anni meno di lui: la cosa non è passata inosservata alla sua ex Elisabetta Gregoraci (che di anni in meno di Briatore ne ha 30 tondi tondi ndr) che, da una vacanza a Los Angeles con il figlio Nathan, aveva commentato l’unione tra i due con un termine piuttosto duro: “Rabbrividisco”.

Oltre alla Gregoraci, a commentare sempre sui social sono stati in molti. Commenti a cui la Bosi ha deciso di replicare: “Come puoi stare con uno che potrebbe essere tuo nonno?” La ragazza risponde: “L’intelligenza non invecchia mai”.

A chi le scrive che “i soldi non invecchiano mai”, lei risponde che “i soldi ce li hanno in tanti, l’intelligenza no”. Qualcuno le fa però notare che “l’intelligenza è posseduta anche dai poveri”. Insomma, malgrado Briatore continui a negare, anche le risposte della ventenne sembrano indicare che i due stiano davvero insieme.

Fonte: Chi