ROMA – “Barba e capelli con Roberto”. A scriverlo sul suo profilo Instagram è Flavio Briatore. Il manager del Billionaire, fresco di divorzio da Elisabetta Gregoraci ha deciso di cambiare il suo look. Nella scelta probabilmente ha inciso l’aver visto alcune foto in cui la sua ex moglie è con un altro.

Flavio si consola facendosi bello e pensando a se stesso andando da Coppola, il parrucchiere di fiducia, per barba e baffi. Briatore è ora pronto per nuove conquiste femminili?