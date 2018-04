ROMA – Ecco Simona Ventura e Paola Ferrari nei box della Formula E.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Romani e turisti, giovani, meno giovani e tante famiglie in fila per assistere alla gara di Formula E che si terrà alle 16 a Roma nel quartiere Eur. In mattinata i bolidi sono già in pista per le prove libere e quelle di qualifica. Ed anche i primi vip si sono fatti vedere.

“Conosco la Formula E – dice Giulia universitaria romana – Mi piace molto la Formula 1 e visto che la Formula E è a Roma è un modo per entrare nel clima delle corse. Mi aspetto un bello spettacolo. Poi non è neanche troppo costoso il biglietto. Costa 25 euro per studenti”. “Per me seguire corse le corse è stato sempre un modo per stare in famiglia”, racconta Francesco che parla di un'”occasione imperdibile”.

Giordano, arrivato da Latina con due bambini piccoli e sua moglie racconta: “A portarci qui è stata la novità, ma anche l’attenzione ai temi dell’ecologia e dello sviluppo sostenibile. Sarà un sabato di sport in famiglia”. Nell’area della Formula E, intanto, si iniziano a vedere i primi volti noti. Da Pierferdinando Casini a Simona Ventura. Le auto sfrecciano sul circuito mentre gli spettatori si aggirano nella zona alla ricerca dei loro posti.

Anche la sindaca Virginia Raggi è già arrivata. Tra i politici attesi Luigi Di Maio e Giorgia Meloni. Ancora in forse la presenza di Matteo Salvini. Già arrivati anche l’assessore allo Sport di Roma Daniele Frongia con la sua famiglia. Tanti i nuclei familiari a spasso per vedere la gara dei bolidi elettrici.