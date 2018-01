ROMA – Francesca Barra e Claudio Santamaria hanno detto sì. La giornalista candidata col Pd e l’attore si sono sposati a Las Vegas la scorsa estate e il prossimo passo sarà registrare il matrimonio in Italia. Intanto a pubblicare la foto esclusiva delle nozze americani della coppia è stato il settimanale Chi, a cui la Barra rivela: “Siamo volati a Las Vegas in un giorno libero. E’ stata un’esperienza piena d’amore”.

Da tempo la giornalista, neo candidata alla Camera per il Pd alle elezioni 2018, e l’attore convivono e circolavano rumors di nozze in vista. Il matrimonio, invece, c’è già stato: i due sono volati a Las Vegas lo scorso novembre dove hanno ufficializzato la loro unione. La Barra ha rivelato a Chi, la rivista in edicola il 31 gennaio:

“Lo scorso novembre eravamo a Los Angeles perché Claudio doveva presentare un cortometraggio. La produzione ci ha dato un giorno di libertà, così siamo volati a Las Vegas e ci siamo sposati. Per il viaggio di nozze siamo andati in Vietnam. Un’esperienza piena d’amore”.

Grandi assenti alle nozze i figli della coppia, che si sarebbero offesi, ma nell’estate la Barra e Santamaria convoleranno a nozze anche in Italia, con una grande festa: