Francesca Fioretti e Kolarov, l’ex compagna di Davide Astori ritrova l’amore: baci e abbracci FOTO

Francesca Fioretti, baci e abbracci affettuosi con Aleksandar Kolarov, terzino dell’Inter. L’ex compagna di Davide Astori, ritrova l’amore a tre anni dalla scomparsa del calciatore di Cagliari, Roma e Fiorentina. Francesca Fioretti e Kolarov sono stati paparazzati dal settimanale Chi a Milano, dove il calciatore vive da settembre dopo il suo passaggio dalla Roma all’Inter.

Tra i due sembra esserci molta tenerezza visto il bacio appassionato che si vede nelle foto. Nelle foto infatti si vede lui che l’accompagna in stazione a Milano, restano un bel po’ in macchina e si scambiano un lungo bacio prima di salutarsi. Il calciatore l’aiuta a prendere il trolley nel portabagagli e aspetta finché lei non va via.

Francesca Fioretti, Kolarov e la dedica ad Astori

Lo scorso anno Francesca Fioretti aveva commosso i suoi fan di Instagram con una dedica a Davide Astori davanti all’aurora boreale in Lapponia. Francesca Fioretti si era recata a Inari, in Lapponia appunto, assieme a sua figlia per osservare quello spettacolo della natura che è l’aurora boreale.

Proprio di fronte all’aurora boreale, Francesca Fiorentina aveva pensato al suo Davide Astori e aveva voluto dedicargli un post su Instagram: “SBAM, ci hai trovate”. Un pensiero commovente per l’ex calciatore della Fiorentina e della Nazionale Italiana.