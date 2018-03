ROMA – Francesca Fioretti è arrivata nella basilica di Santa Croce, a Firenze, prima di tutti. Sorretta da due persone, la showgirl è rimasta in silenzio accanto alla bara del compagno, il capitano della Fiorentina Davide Astori. Uno strazio infinito e tanta preoccupazione per il padre, colpito da malore all’interno della chiesa. La madre della piccola Vittoria, di 2 anni, ha ricevuto l’abbraccio di tutta la città, accorsa in massa a onorare Astori.

Tra i tanti presenti dentro la basilica, a sua volta gremita, c’erano anche Totti, Buffon, Van Basten, Borja Valero, Babacar, Baresi, Barzagli, Bernardeschi, Florenzi, Ferrero e Tardelli. All’uscita dalla chiesa i genitori Davide, Renato e Anna Astori, si sono rivolti alla folla per salutare e ringraziare.

Il feretro di Davide Astori, da Santa Croce è partito, accompagnato dal fratello Marco, per San Pellegrino Terme (Bergamo), paese della famiglia del giocatore. Astori sarà poi sepolto nel cimitero della cittadina bergamasca.