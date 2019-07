ROMA – Francesco Facchinetti festeggia l’anniversario di fidanzamento con la moglie Wilma Helen Faissol. Per omaggiarla, il cantante e presentatore ha deciso di fare un regalo costoso e tradizionale: si tatta di un anello scintillante tanto apprezzato dalle donne.

A raccontare l’acquisto è stato lo stesso Francesco su Instagram. Ecco cosa scrive ai suoi fan: “Sono un po’ agitato ragazzi. Perché proprio oggi sei anni fa sentivo per la prima volta la Lady (il soprannome della moglie ndr) su Whatsapp e dunque, per festeggiare l’anniversario, le ho preso quest’anello. Fatemi sapere se vi piace”.

L’anello è elegante ed è decorato con una sequenza di cerchi brillanti. Come avrà reagito Wilma?

Francesco Facchinetti, ultimamemente si sta molto dedicando all’assistenza di cantanti più o meno famosi tramite la sua agenzia di talenti. Sempre su Instagram, Facchinetti attacca propio in queste ore qualcuno a lui molto vicino. E non usa toni sereni: “Oggi mi sono svegliato con una persona a cui tenevo moltissimo, una persona a cui ho dedicato tanto tempo della mia vita ultimamente, che mi ha tradito, mi ha preso in giro, mi ha raccontato un sacco di frottole. Quindi mi sono svegliato molto inca**ato. Detto questo mi rivolgo a te, tu che lo sai, te la farò pagare fino alla fine dei tuoi giorni, è così”.

“Però la vita ti toglie e la vita di dà. Oggi è arrivata questa certificazione platino e sono felice”, continua Facchinetti, che nelle sue stories ha parlato anche dei Kolors ed Elodie di cui è il manager: la band e la cantante hanno raggiunto il disco di platino per il singolo che hanno realizzato in collaborazione, “Pensare male”.

Il settimanale Spy ipotizza che possa trattarsi di Irama, spiegando che alla base di tutto ci sarebbero stati problemi economici e alcune divergenze legate anche al dualismo con Riki, l’altro assistito dall’agenzia di Facchinetti.

Fonte: Instagram