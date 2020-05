ROMA – Un gruppo di bambini che giocano nel cortile di una scuola circoscritti in piccoli quadrati per rispettare il distanziamento fisico.

Accade in Francia in una scuola di Tourcoing al confine col Belgio: a scattare la foto è stato il giornalista Lionel Top e sta facendo molto discutere.

I quadrati sull’asfalto sono stati disegnati con il gesso. Sono delle vere e proprie “aree di gioco” per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale: “I bambini giocano, ballano, saltano, ridono insieme … ma da questa piazzole. Da quello che abbiamo visto, non la vivono come una punizione” haspiegato il giornalista.

In molti però hanno espresso la loro tristezza e rabbia. Dopo due mesi di chiusura, le scuole materne ed elementari francesi hanno riaperto. A volerlo è stato il presidente Macron.

La riapertura delle scuole in Francia sarà comunque progressiva ed avverrà nel rispetto di rigide regole e misure di sicurezza.

Il ministro francese dell’Istruzione Jean-Michel Blanquer ha spiegato così la scelta di rimandare a scuola 1.5 milioni di bambini: “Ho paura della paura”, ha sottolineato in un’intervista a Repubblica.

Prima di aggiungere: “Ora dobbiamo dobbiamo trovare un modo di far funzionare le nostre società tenendo conto del virus. L’obiettivo immediato è far tornare a scuola quei bambini più svantaggiati pur sapendo che nel loro caso sarà ancora più difficile. Per questo è importante ricreare un circolo virtuoso di fiducia”.

Le elementari,secondo il ministro francese, “sono una priorità assoluta. Quando si accumulano difficoltà alle elementari, diventa complicato recuperare. E oggi non riesco a immaginare un bambino di sette anni che non frequenti la scuola per un intero semestre” (fonte: FanPage, Twitter).