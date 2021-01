Francobollo per il centenario del Congresso di Livorno: FOTO, caratteristiche, tiratura

Un francobollo celebra il centenario del Congresso di Livorno. Si tratta del congresso socialista che nel 1921 che portò alla scissione del Partito Comunista d’Italia. Un francobollo di Poste Italiane ricorda l’evento.

Il bollettino illustrativo reca la firma del sindaco di Livorno Luca Salvetti e dell’assessore alla cultura Simone Lenzi. Vi si legge che ”si trattò di uno degli eventi più importanti della storia del Novecento, in uno stretto intreccio tra la dimensione locale e nazionale, e quella internazionale”.

Il francobollo per il congresso di Livorno: caratteristiche e tiratura

La vignetta del francobollo riproduce una foto d’epoca, custodita nella Biblioteca Labronica Francesco Domenico Guerrazzi di Livorno. Vignetta che raffigura la facciata del teatro Carlo Goldoni, dove si svolse nel gennaio del 1921 il XVII Congresso del Partito Socialista Italiano che diede vita alla storica scissione. La tiratura è stata indicata in 300 mila esemplari.

Congresso di Livorno: le iniziative per il centenario

Nel centenario della fondazione del Partito Comunista d’Italia molteplici le iniziative per ricordare cil Congresso di Livorno del 21 gennaio 1921.

Insieme alle diverse anime degli ‘eredi’ odierni del Pci, anche il Partito Democratico, quest’anno, con una delegazione capitanata dal parlamentare Andrea Romano, ha partecipato alle celebrazioni con una visita al San Marco. Cioè il luogo in cui si riunirono i fuoriusciti massimalisti dal XVII congresso del Partito Socialista. Congresso che in quei giorni si stava tenendo in un altro teatro della città, il Teatro Goldoni.

La giornata si è aperta proprio al Goldoni, dove è stato presentato il francobollo celebrativo del centenario del Congresso di Livorno. All’esterno dello stesso teatro è stata allestita una mostra-installazione dedicata alla scissione.

Nel frattempo invece, la federazione del Pci, ha dato vita, davanti al San Marco a un presidio permanente. Con la partecipazione di Patrizio Andreoli, della segreteria nazionale, del segretario toscano Marco Barzanti e di quello livornese Luigi Moggia. Mentre una delegazione del ricostituito Pci è andata al cimitero dei Lupi per portare un saluto ai “compagni storici”.