Francobollo dedicato alla lucertola delle Eolie e all’orso bruno marsicano: valore, tiratura, bozzetto

Poste Italiane comunica che oggi 15 novembre 2021 vengono emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico due francobolli celebrativi di Europa 2021, con tariffa B pari a 1,10 euro per il francobollo dedicato alla lucertola delle Eolie, con tariffa B 50g pari a 2,60 euro per il francobollo dedicato all’orso bruno marsicano.

Francobollo lucertola delle Eolie e orso bruno marsicano: valore, tiratura, bozzetto

Tiratura: cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo. Fogli: da quarantacinque esemplari. I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetti a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Le vignette raffigurano rispettivamente la lucertola delle Eolie e l’orso bruno marsicano nei loro habitat naturali. In entrambe le vignette è riprodotto il logo “EUROPA”. Completano ciascun francobollo le rispettive leggende “LUCERTOLA DELLE EOLIE” e “ORSO BRUNO MARSICANO”, la scritta “ITALIA” e le indicazioni tariffarie “B” e “B 50 G”.

Dove trovare i francobolli lucertola delle Eolie e orso bruno marsicano

Gli annulli primo giorno di emissione saranno disponibili presso l’ufficio postale di Pavia Centro e di Pizzone (Isernia). I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it .

Per l’occasione è stata realizzata una cartella filatelica, in formato A4 a quattro ante, contenente due quartine di francobolli, due cartoline annullate ed affrancate e due buste primo giorno di emissione, al prezzo di 30 euro.