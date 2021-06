Francobollo per Arnoldo Mondadori a 50 anni dalla morte: valore, tiratura, bozzetto FOTO

Poste Italiane comunica che martedì 8 giugno 2021 è stato emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo commemorativo di Arnoldo Mondadori, nel 50° anniversario dalla sua morte.

Francobollo Arnoldo Mondadori: valore, tiratura, bozzetto

Il francobollo per Arnoldo Mondadori è relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€. Tiratura: trecentomila esemplari. Foglio da quarantacinque esemplari Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetto a cura di Tiziana Trinca. La vignetta raffigura un ritratto di Arnoldo Mondadori in primo piano su una delle più caratteristiche copertine della collana “Gialli Mondadori”, diventata nel tempo un iconico marchio editoriale rappresentativo di un particolare genere letterario. In alto a sinistra è riprodotto il logo storico della casa editrice Mondadori raffigurante una rosa stilizzata, emblema oggi della Fondazione Mondadori.

L’elaborato è suggellato in basso a destra, dalla firma autografa di Arnoldo Mondadori. Completano il francobollo le legende “ARNOLDO MONDADORI”, le date “1889 – 1971”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Francobollo Arnoldo Mondadori: dove trovarlo

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Segrate (Milano). Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it .

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15 euro.