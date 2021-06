Francobollo per la rivista San Francesco Patrono d’Italia: valore, tiratura, bozzetto, FOTO

Blitz dice

Afghani, ce n’è 500 cui l’Italia deve spalancare le porte, andarli a prendere in aereo e accoglierli a Ciampino se non con la banda almeno con brindisi di benvenuto. Sono i 50 interpreti che hanno lavorato con le nostre truppe per anni. Loro e le loro famiglie. Lasciarli ai talebani sarebbe infamia.