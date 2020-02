Frecciarossa deraglia a Livraga (Lodi): FOTO dei soccorsi e del treno distrutto

ROMA – Nei pressi di Livraga in provincia di Lodi, un treno Frecciarossa Av 9595, la mattina di oggi, giovedì 6 febbraio, è deragliato. Il bilancio è drammatico: sono morti i due macchinisti, Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo. Diversi passeggeri sono rimasti feriti, nessuno in modo grave. L’incidente ferroviario è avvenuto intorno alle 5.35 di oggi, 6 febbraio.

Mentre si indaga sulle cause che hanno provocato il deragliamento di due vagoni (a quanto pare nel tratto dell’incidente erano in corso dei lavori), l’Ansa pubblica alcune foto dei soccorsi (qui il video).

Nelle immagini si vedono agenti della Polfer fare rilievi. Si vedono i mezzi di soccorso operare sul luogo dell’incidente e i gravissimi danni subiti dal treno all’altezza di Casal Pusterlengo.

Il treno era diretto da Milano a Salerno. Oltre ai due morti, c’è un ferito in condizioni più gravi rispetto agli altri che invece sono stati inviati in ospedale in codice verde o giallo. Si tratta di un pulitore delle ferrovie, quelli che si trovano generalmente a bordo dei treni Av a disposizione dei passeggeri. L’uomo, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine sul posto, non sarebbe comunque in pericolo di vita.

A bordo c’erano in tutto 28 passeggeri oltre al personale viaggiante di Trenitalia. Si tratta del primo treno del mattino, partito dalla stazione Centrale del capoluogo lombardo alle 5.10. E dalle 5,30 del mattino ci sono forti rallentamenti su tutta la linea dell’Alta Velocità Milano-Bologna.

Fonte: Ansa