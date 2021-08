Fuga da Kabul, in 640 dentro l’aereo cargo Usa: quelli che ce l’hanno fatta a scappare FOTO

L’immagine è impressionante, 640 persone ammassate dentro l’aereo cargo Usa, sono gli afghani in fuga da Kabul, quelli che almeno per ora ce l’hanno fatta. In fuga dai talebani. Purtroppo la situazione è talmente drammatica che ieri in preda alla disperazione alcuni afghani si sono aggrappati a un altro aereo americano in partenza. Sono rimasti aggrappati anche quando il volo è decollato, e poi sono precipitati.

La fuga da Kabul sul volo Usa

Il cargo C-17 non aveva intenzione di caricare così tanti uomini e donne, ma centinaia di afghani in preda al panico si erano accalcati sulla rampa semiaperta. E’ stato l’equipaggio a prendere la decisione definitiva di decollare, ha detto un funzionario della difesa al sito Defense One . La notizia del volo si è diffusa nella tarda serata di domenica negli Stati Uniti quando è stato pubblicato online l’audio dell’equipaggio che stimava che trasportassero 800 passeggeri. Al momento dello sbarco il numero reale è stato appurato essere leggermente più basso.

Usa: evacuazioni da Kabul sospese dopo la partenza del primo aereo

Gli Usa, intanto, hanno sospeso temporaneamente le evacuazioni da Kabul per sgomberare le piste dell’aeroporto della capitale. E i Talebani hanno lanciato un nuovo video in cui il vicecapo promette “serenità” alla nazione e di occuparsi dei bisogni della gente. “Questa è l’ora della prova. Noi forniremo i servizi alla nostra nazione. Daremo serenità alla nazione intera e faremo del nostro meglio per migliorare la vita delle persone”, dice nel video, citato dalla Bbc, il mullah Baradar Akhund, seduto nel palazzo presidenziale circondato da miliziani armati. “Il modo in cui siamo arrivati era inatteso e abbiamo raggiunto questa posizione che non ci aspettavamo”, dice ancora Akhund.

I Talebani affermano che la situazione a Kabul, dopo la loro presa del potere, è “pacifica” e non si ha notizia di scontri”, secondo una personalità dei jihadisti, citato dalla Bbc, che non fornisce il nome.