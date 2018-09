E’ il giorno dell’ultimo saluto a Maria Sensi. Questa mattina alle 11, presso la Basilica di San Lorenzo a Roma, si sono svolti i funerali della moglie e madre degli ex presidenti della Roma, Franco Sensi e Rosella Sensi, scomparsa venerdì 14 settembre. Oltre ai familiari presenti anche Francesco Totti e Daniele De Rossi.

Tante le personalità dello sport e del calcio italiano presenti al funerale: gli ex giallorossi Marco Cassetti e Bruno Conti, Zdenek Zeman, Daniele Pradè, Umberto Gandini, Antonio Tempestilli e Vito Scala. Presenti anche l’ex presidente Figc Giancarlo Abete, il numero uno della Samp Massimo Ferrero, il presidente della Virtus Roma di basket Claudio Toti e il senatore Maurizio Gasparri.

“Scusate ma non riesco a dire molto oggi – ha detto Rosella Sensi -, se non ripetermi nel ringraziarvi di essere qui. Oggi ho qualcosa dentro che mi blocca e non riesco a parlare. Voglio solo ricordare mia madre, perché fino all’ultimo è stata una persona vicino agli altri. Anche su un letto d’ospedale ha cercato di promuovere e smuovere lo spirito di tanti verso le donazioni. Mi piace pensare che ora si sia riunita al suo amato Franco e che ora possano stare insieme. E magari vedersi la loro Roma”.