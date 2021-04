Funerale Principe Filippo, al Windsor castle sfila la carrozza preferita dal principe

La carrozza preferita dal duca di Edimburgo, accompagnata da due dei suoi stallieri, è entrata nel castello di Windsor in occasione del funerale. Era trainata da due pony neri, Balmoral Nevis e Notlaw Storm. La carrozza a quattro ruote in alluminio e acciaio verde scuro era stata costruita otto anni fa su richiesta specifica del principe Filippo allora 91enne. Filippo la iniziò a usare per girare a Windsor e in altre tenute reali.

Funerale Principe Filippo, l’arrivo del feretro

Il feretro del Principe Filippo morto lo scorso 9 aprile è arrivato al castello di Windsor per i funerali. Il feretro è stato caricato su una Land Rover modificata ad hoc su progetto dello stesso duca di Edimburgo, con le sue insegne di veterano della Royal Navy.

Il principe Carlo e la principessa Anna sono in testa a tutti nel corteo a piedi, vestiti di scuro in abiti civili come tutti i reali e con le decorazioni appuntate al petto. Seguono i fratelli Andrea ed Edoardo e quindi, più indietro, William e Harry con il cugino Peter Phillips fra loro.

La processione è stata preceduta dal suono di vari inni militari e religiosi con reparti di tutte le forze armate di Sua Maestà schierati.

Principe Filippo, Wiliam e Harry distanziati fra loro

E’ seguito in processione – nel breve tragitto fra il Castello di Windsor e l’annessa cappella di St George – dall’erede al trono Carlo, dalla principessa Anna e dagli altri due figli della coppia reale, nonché da alcuni nipoti (inclusi William e Harry, distanziati fra loro) e da un genero. La regina Elisabetta è su una Bentley che la conduce direttamente in chiesa.

Il feretro è coperto dallo stendardo personale del duca, con la sua sciabola e il berretto da ufficiale di Marina. Sparati a salve palle di cannone e suonati i rintocchi di campane. Musica anche dalle bande militari dopo l’inno nazionale, God Save The Queen, risuonato al momento dell’uscita della Bentley con a bordo la regina e un’accompagnatrice dal castello.