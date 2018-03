Gabriel Garko appare senza troppi vestiti addosso su Instagram e una fan non gradisce la sua scelta. L’attore torinese, 45 anni, pubblica una foto in cui si mostra seminudo e tra le tante che approvano c’è una fan che non gradisce.

Nello scatto in questione, Gabriel è seduto a terra e guarda suadente verso la camera. A quanto pare, l’attore non sembra indossare alcun tipo di biancheria. A coprire le nudità c’è infatti solo un asciugamano arancione non troppo ampio.

Ventiduemila i like in poche ore. Ma non tutte hanno gradito: la signora Anna, ad esempio, lo accusa di esibizionismo: “Sempre in mostra… Ma contano più il cuore e i buoni sentimenti”. La replica di Garko non si è fatta attendere: “Se lei è convinta di saperlo sono molto contento per lei. Ma prima di scrivere bisognerebbe parlare con le persone, solo allora si possono criticare. Per il resto il mio lavoro comprende anche questo. Mi scuso se la infastidisce e la pregherei di non guardare più perché in futuro le assicuro ricapiterà. Buona serata”.