ROMA – A.M. ha 19 anni ed è indagato per omicidio stradale per aver provocato, mercoledì 5 febbraio, la morte di Moustafa Marin, un ragazzo di 18 anni da tutti conosciuto come “Marcello”. Il decesso è avvenuto a seguito di un incidente stradale a Soprazocco di Gavardo, in Valsabbia, provincia di Brescia.

Non si conoscono i risultati dell’alcol test ma sui social hanno cominciato a girare alcune “stories” in cui A.M. appare in stato confusionale all’interno del camion dei Vigili del fuoco. In un’altro post ci sono invece le immagini di tanti cocktail (“pirli”, ossia Campari e Aperol mischiati insieme) pubblicate il pomeriggio prima dello schianto e corredate da frasi del tipo “Siamo alla canna del gas” o “Camparotti gang”. Tutto il materiale pubblicato è stato ora rimosso dal social network.

Moustafa Marin ha perso la vita in ospedale dove era stato ricoverato subito dopo essere rimasto vittima dell’uscita di strada. Alla guida della Fiat 600 c’era A.M. L’auto, intorno alle 20,45, si è schiantata contro un cipresso in via Corti, all’altezza di una curva nei pressi del cimitero.

La Fiat è andata completamente distrutta. Il conducente è riuscito a salvarsi ed ha cominciato a vagare per i campi fino a quando è stato recuperato dai Vigili del Fuoco. Sul posto, oltre ai pompieri anche due ambulanze: la prima ha soccorso lui, che ha riportato ferite serie ma non gravi, mentre la seconda ha prelevato l’amico di 18 anni che al momento dell’incidente era sul sedile del passeggero. Mustaga è stato portato in codice rosso all’ospedale di Gavardo e si è spento verso le 22.30.

