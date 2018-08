GENOVA – “Quando teorizzi il primato dei mercati sulla politica e sul popolo succede questo”, scrive il partito di estrema destra CasaPound Italia su Twitter, accompagnato dalle immagini del viadotto crollato a Genova.

"In campagna elettorale – prosegue il post – siamo stati gli unici a parlare di nazionalizzazione delle autostrade e di investimenti massicci in deficit per le nostre infrastrutture. Gli sciacalli siete voi". Numerosi i commenti in cui sono gli utenti a dare degli sciacalli agli autori del post.