Genova: Toti e il sindaco Bucci, buffet all’Albergo dei Poveri. Ma non era vietato? (foto Ansa)

GENOVA – Cerimonia con buffet, anche se vietato, all’inaugurazione dei lavori di restauro dell’Albergo dei Poveri di Genova. Lo denuncia il gruppo Pd in Consiglio comunale. “Ci risulta che i presenti abbiano banchettato in spregio alle ordinanze anti contagio, prelevando senza guanti e mascherine focaccia e patatine”, dice il Pd.

“Il tutto, mentre bar e ristoranti dopo due mesi di chiusura sono costretti a rispettare regole rigidissime per la consumazione di cibi al banco e al buffet”.

All’iniziativa erano presenti il sindaco Marco Bucci, il governatore Giovanni Toti, gli assessori regionali Gianni Berrino e Ilaria Cavo e gli assessori Comunali Pietro Piciocchi e Simonetta Centi.

L’appuntamento è stato organizzato dall’Asp Emanuele Brignole, azienda pubblica di servizi. Il Pd, con ironia, si domanda: “Nella notte sono stati liberalizzati i buffet? C’è una nuova ordinanza di Toti e Bucci che dà il via libera ai cocktail rinforzati? O le regole valgono solo per alcuni? Ma allora quali sono le regole in vigore? Dalle Istituzioni pretendiamo serietà e attendiamo chiarezza.”

Una importante porzione dell’Albergo dei Poveri verrà restaurata a fini museali grazie ad uno stanziamento di 320mila euro da parte della regione Liguria. Il cantiere per i lavori ristrutturerà la Galleria degli Uomini (fonte: Ansa).