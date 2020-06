GENOVA – Una tromba d’aria ha scoperchiato il tetto di un capannone di una attività commerciale la sera del 3 giugno a Genova Voltri, in via Don Giovanni Verità. Non ci sono feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Multedo che hanno messo in sicurezza l’edificio ed evitato che il materiale si disperdesse per strada.

Il maltempo, che si sta abbattendo su Genova, ha causato l’allagamento di una casa in via Novella, al Cep. Piogge interessano da ieri quasi tutto il territorio regionale.

Dopo il sole che ha caratterizzato la giornata festiva del 2 giugno, le nubi che hanno interessato la Liguria nella giornata di ieri hanno anticipato il peggioramento meteo di oggi, giovedì 4 giugno.

Arpal ha emanato l’allerta gialla per temporali a partire dalle 8 di oggi e fino alle 18 nel ponente, mentre nel centro e nel levante l’allerta durerà fino alle 24.

Da segnalare anche il rinforzo dei venti, che diverranno forti meridionali con raffiche fino a 70 km/h possibili su tutte le zone, fino a burrasca a Levante dove potranno raggiungere anche 80-90 km/h.

Già da ieri vi è stato un graduale aumento dell’instabilità con possibili rovesci o temporali, con maggior probabilità nel centro-levante della regione, e venti in rinforzo dai quadranti meridionali con possibili raffiche da sud-ovest fino a 70 km/h (fonte: Ansa).