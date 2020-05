NEW YORK – Centinaia di persone scendono in piazza a Minneapolis per manifestare contro la morte di George Floyd, bloccato dalla polizia e morto poco dopo in ospedale.

E la tensione con la Polizia sta salendo con gli agenti che, incalzati dall’avanzata dei manifestanti, sono ricorsi al lancio di gas lacrimogeni.

Quattro poliziotti, dopo la diffusione del video sono stati licenziati. La decisione non ha comunque fatto placare le proteste in città.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Minneapolis Hacob Frey: “Quello che ho visto è terribile. Quell’uomo non avrebbe dovuto morire. Essere un nero in America non dovrebbe essere una sentenza di morte”.

La famiglia di Floyd chiede intanto che i quattro agenti coinvolti nella vicenda siano incriminato per omicidio. “Lo hanno trattato peggio di un animale”, ha detto uno dei fratelli in una intervista alla Cnn.

“Devono pagare per quello che hanno fatto”, ha aggiunto una cugina.

Sul caso stanno indagando le autorità statali e federali ma non è ancora stato formulato un capo d’accusa dopo che i quattro poliziotti sono stati licenziati.

Posizione la stanno prendendo anche diverse personalità famose. “E’ la cosa più disgustosa e straziante che abbia visto da molto tempo a questa parte. Fuck the Police! Sì lo dico, non sono interessata a essere politicamente corretta. Sono interessata alla giustizia” spiega Madonna postando su Instagram il video di George Floyd.

Oltre lei, Naomi Campbell twitta: “Non ho parole. Sono stanca di tutto questo e sono stanca di persone che muoiono senza motivo. Pensavo che in questo momento avremmo potuto essere tutti più vicini, invece sembra che il coronavirus abbia fatto emergere il razzismo in modo forte”.

Secondo la Campbell “George Floyd è stato ucciso. Il poliziotto va accusato. Perché non è ancora stato fatto? Fate qualcosa”. A seguire le immagini delle manifestazioni (fonte: Ansa).