Georgina Rodríguez ha già superato la prova costume, la foto Instagram

TORINO – Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo sono la coppia del momento. Entrambi curano in maniera maniacale il proprio fisico. La Rodriguez e Ronaldo non passano un giorno senza allenarsi in palestra ed i risultati sono ben visibili. Georgina Rodríguez ha già superato la prova costume con mesi di anticipo. Nel suo ultimo post su Instagram, ha pubblicato una foto con un bikini rosso per ufficializzare la sua partnership commerciale con Yamamay. Questo aggiornamento su Instagram non è passato inosservato perché la Rodriguez non avrà gli stessi followers di Cristiano Ronaldo ma è comunque seguita dalla bellezza di 9.9 milioni di followers.

Georgina Rodríguez, i followers crescono a vista d’occhio

Georgina è molto vicina ai dieci milioni di followers, traguardo enorme per una ragazza che prima di iniziare la relazione sentimentale con Cristiano Ronaldo non poteva vantare di certo questo seguito. Il fenomeno portoghese non è raggiungibile, Cristiano Ronaldo è uno dei personaggi più seguiti al mondo con ben 159 milioni di followers.

Il profilo Instagram della Rodriguez sta crescendo in fretta perché Georgina ha capito che tipo di aggiornamenti pubblicare per accrescere il suo seguito che è comunque già notevole. Dopo questo aggiornamento, Georgina ne ha pubblicati altri tre. Uno in palestra, uno con Cristiano Ronaldo ed un altro di natura commerciale.