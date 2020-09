Georgina Rodriguez arriva a Venezia e commette una piccola gaffe. Sul vestito che indossa c’è ancora attaccata l’etichetta. Che sia stata una decisione dello sponsor?

Georgina Rodriguez a Venezia con ancora l’eticchetta sulla giacca. La compagna di Cristiano Ronaldo è alla Mostra del Cinema per partecipare alla prima del film di Pedro Almodovar “The Human Voice”.

La modella, mentre è sbarcata al Lido ha commesso questa piccola gaffe ovviamente subito immortalata dai tanti fotografi presenti. E c’è chi ora ipotizza che a decidere di lasciare l’etichetta sulla giacca sia stato lo sponsor che la veste.

Georgina Rodriguez bellissima sul red carpet

La bella 26enne compagna di Cristiano Ronaldo, sul red carpet ha incantato tutti con un abito color cipria dotato di spacco abissale e generosa scollatura.

Non c’era il calciatore della Juventus, impegnato nel ritiro di preparazione per il prossimo campionato di Serie A.

L’accompagnatore della giovane proprio il regista Pedro Almodovar che ha presentato il suo primo cortometraggio in lingua inglese con Tilda Swinton come protagonista.

L’abito indossato a Sanremo

La modella argentina Georgina Rodriguez ha partecipato anche allo scorso Festival di Sanremo in qualità di ospite. Accanto ad Amadeus, durante la terza serata del 70 esimo Festival di Sanremo, Georgina aveva indossato una creazione realizzata appositamente per l’occasione dalla Alessandra Rinaudo per Atelier Pronovias.

La stilista, per il suo debutto, ha creato un abito che risultasse leggero e prezioso allo stesso tempo e che esaltasse la sua femminilità.

Il vestito era un modello a sirena con un’elegante scollatura off-shoulder che incornicia il suo decolleté con classe (fonte: Ansa, FanPage, Leggo, Instagram).