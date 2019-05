ROMA – Un’automobilista supera i limiti di velocità con la sua auto. Una colomba passa però davanti al suo parabrezza proprio nel momento in cui l’autovelox scatta la foto rendendo così impossibilie il riconoscimento e la multa viene annullata. Accade in Germania a Viersen, cittadina tedesca ad ovest di Düsseldorf. La polizia del luogo ha diffuso l’immagine e ci ha scherzato su scrivendo su Facebook: “Abbiamo capito il segnale dello Spirito Santo e questa volta lo lasciamo in pace”.

La strana coincidenza ha impedito all’automobilista col piede pesante su questa strada di campagna di dover pagare una multa. A raccontare la vicenda per certi versi surreale è stata la stessa polizia locale postando la foto dell’accaduto e ipotizzato scherzosamente l’intervento dello Spirito Santo: “Lo Spirito Santo sicuramente deve aver pensato qualcosa quando ha posizionato il suo simbolo in quel punto il 21 maggio scorso. Abbiamo capito il segnale e lasciamo in pace l’automobilista questa volta. Tuttavia, ci auguriamo che l’uomo comprenda questo ‘suggerimento dall’alto’ e guidi in modo appropriato in futuro” si legge nel comunicato.

L’uomo è stato beccato a 54 km/h in un tratto di strada dove il limite è 30 chilometri all’ora. La foto dell’autovelox gli sarebbe costata 105 euro di multa. A graziarlo è stata una colomba, “il suo angelo custode piumato con le ali”, come lo ha definito la polizia del Nord reno Vestfalia.

Secondo la normativa vigente in quella parte di Germania, l’automobilista deve essere identificato. Nel caso si veda solo la targa, come accaduto a questo automobilista, la polizia può chiamare in causa il proprietario della vettura per sapere chi era alla guida ma questa volta gli agenti hanno deciso di rinunciare. Gli stessi agenti, nel comunicato che comunica la decisione di rinunciare, hanno concluso scherzando ancora: “In realtà anche la colomba si sarebbe meritata una multa perché in effetti andava troppo veloce. Ma poiché non sappiamo quale luogo dovesse raggiungere in tempo per la Pentecoste, anche per lei prevarrà la clemenza”.

Fonte: Facebook