Germania, la foto dall’ospedale per convincere i No vax

Dalla Germania arriva una foto scattata all’interno del Rottal-Inn Kliniken, complesso ospedaliero della Bassa Sassonia che mostra i medicinali necessari per assistere un paziente ricoverato per Covid.

Germania, la foto con i farmaci che devono assumere i malati di Covid

Si tratta di un messaggio diretto ed esplicito ai No vax, sperando in questo modo di convincerli ad aderire alle vaccinazioni. “Armi nella lotta contro Covid-19. Questi farmaci, infusi e alimenti liquidi vengono somministrati a un paziente con Coronavirus, gravemente malato e ventilato nella nostra unità di terapia intensiva ogni giorno. Il vaccino può proteggere da tutto questo”.

Covid, com’è la situazione in Bassa Sassonia

L’ospedale da cui proviene la foto è composto da tre cliniche che si trovano a Eggenfelden, Pfarrkirchen e Simbach am Inn in Bassa Sassonia. Le strutture sono sull’orlo del collasso a causa dell’impennata di contagi e di conseguenti ricoveri in tutto il Paese. Situazione che ha portato al trasferimento di pazienti.

Bernd Hirtreiter, il direttore della struttura sanitaria spiega: “I dipendenti sono sempre più esausti e anche arrabbiati, perché così tanti pazienti sono lì dove non sarebbe stato necessario se ci fosse stata più disponibilità alla vaccinazione e ai richiami”.

Il fronte No vax in Germania

In Germania, i No vax continuano a mettere sotto scacco gli ospedali. Qualche giorno fa c’è stata una manifestazione proprio di fronte a questa struttura per chiedere che non vengano obbligati al vaccini i dipendenti della struttura. La direzione dell’ospedale si è detta amareggiata anche per la presenza, all’interno della clinica di pazienti affetti da Covid.