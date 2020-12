Statua di legno a forma di pene alta due metri scompare in Germania. Polizia apre indagine.

Mistero in Germania sulla scomparsa di una statua di legno a forma di pene alta due metri. La polizia tedesca della città di Kempten indaga sulla scomparsa della statua. Si tratta di un fallo intagliato nel legno, alto circa due metri. La scultura era da anni sul monte Grunten, in Baviera.

Nessuno conosce il modo in un questa scultura sia arrivata a 1.738 metri d’altezza, ma nel tempo è diventata un’attrazione per gli escursionisti, tanto da essere considerata un “monumento nazionale”. La tradizione locale narra che la statua sia stata fatta come scherzo per il compleanno di un ragazzo. Ma la famiglia del ragazzo non ha apprezzato il regalo, quindi la scultura da 200 kg è stata trasportata su per la montagna e lasciata lì.

Scomparso il monolite nel deserto dello Utah

Un episodio che ricorda quello del monolite che ora non è più nel deserto dello Utah, al suo posto c’è una piramide. Se ci fosse ancora qualche dubbio che si trovasse di una trovata pubblicitaria, ora quel dubbio sembra svanito. La cosa incredibile è che, nonostante l’evidenza dell’origine di questo fenomeno, nello Utah si sono mosse persino le autorità.

Autorità che si sono sentite in dovere di spiegare al pubblico americano (ma anche a quello mondiale) che il monolite “è svanito nel nulla”. Già, perché lo strano ritrovamento aveva scatenato la fantasia di complottisti e loro simili. Sedicenti ufologi, esperti di alieni, appassionati di fantascienza. Tutti avevano rilevato una similitudine tra il monolite e oggetto analogo di 2001 – Odissea nello Spazio. (Fonti Guardian e YouTube).