ROMA – Arriva il primo nudo ufficiale, davanti alle telecamere, al Grande Fratello Vip. Protagonista involontaria la povera Giulia Salemi che rotolandosi sul letto insieme a Francesco Monte non si è accorta del seno che le è uscito dalla maglia.

Lei e Francesco Monte sono davvero affiatati e sembravano fare coppia, almeno fino all’animata discussione di venerdì. L’influencer ha accusato Monte di averle mancato di rispetto, ma l’ex tronista va su tutte le furie e replica stizzito: “Sei troppo permalosa”.

Il motivo della lite, bisogna ammetterlo, sembra essere piuttosto un pretesto. A infastidire Monte sarebbero state le domande “stupide” della giovane influencer, accompagnate poi dal di lei disinteresse, tanto da rivolgerle la nuca: “Parlare con la tua nuca è mancarmi di rispetto. Se devo parlare parlo con una persona interessata”, ha detto.

Il battibecco è poi proseguito in giardino, con lui che attacca la Salemi: “Mi hai fatto delle domande stupide, come ad esempio ‘ti piacciono i soldi’?”. La giovane però replica: “Sei pesante, io non sono un chihuahua che ti sta dietro. Ti fai degli strani viaggi mentali, questa è una sceneggiata patetica. Io sono libera di esprimermi come voglio”.