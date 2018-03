ROMA – Gianni Morandi paparazzato in bagno mentre fa pipì. Accade in autostrada, dove un’audace fan del cantante lo ha seguito fin dentro alla toilette dell’Autogrill, per poi coglierlo di sorpresa alle spalle. “Gianni!”, gli ha gridato mentre quello sbrigava le sue faccende dinanzi all’orinatoio. E poi, non appena si è voltato, ha scattato la foto prontamente condivisa su Facebook.

A raccontare l'imbarazzante episodio è stato lo stesso Morandi che, spiega, in un primo momento si era comprensibilmente infastidito. Poi però ha deciso di prenderla con ironia. "Questa foto sta circolando sul web – scrive Gianni Morandi proprio in calce alla foto incriminata – Qualche giorno fa, nella toilette di un Autogrill, Gianni!, una voce mi chiama, mi giro e vedo una signora sui cinquant'anni, con un cellulare in mano. Dopo un attimo di sorpresa la mando a quel paese. Luisa, una fan un po' invadente, ha postato questa foto su Facebook, scatenando commenti di ogni tipo. All'inizio mi sono arrabbiato ma poi mi sono fatto una bella risata! Ci sono cose più gravi nella vita…".