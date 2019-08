ROMA – Gianni Morandi è considerato un cantante intramontabile che, come ci ha insegnato in questi anni, ama usare i social per divertirsi e per divertire i suoi fan. Ora il celebre cantante bolognese ha scoperto FaceApp, l’app solitamente usata per invecchiarsi. Nel suo caso però ha deciso di usarla in senso contrario, ossia per ringiovanirsi, ed ha postato la foto su Instagram.

Accanto a lui, nella foto c’è Elisabetta Canalis: “La moda è invecchiarsi nelle foto. Io ho usato l’app al contrario. Che ne pensate, in questo modo, avrei speranze con una come lei?”. Nella foto, effettivamente si avvicina ad un Morandi giovane, quello dell’epoca del suo maggiore successo: la fisionomia è riprodotta fedelmente e lui sembra appunto un ragazzo.

Tra i tanti che scrivono, c’è chi gli ha fatto notare che lui non ha bisogno di ambire alla Canalis dato che è felicemente sposato con Anna Dan: “Non ti serve una come lei. Tu hai la meravigliosissima Anna” scrive una donna. Un’altra follower invece, fa notare che l’app non è riuscita in pieno a raffigurare con esattezza la reale bellezza del giovane Morandi: “Eri molto più bello e lei non avrebbe avuto speranze “.

Tra i commenti c’è anche quello della Canalis che si è prestata al gioco: “Dovevi dare una rinfrescata anche a me” ha scritto la showgirl nel post pubblicato da Gianni Morandi.

