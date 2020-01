BOLOGNA – La scritta “27 gennaio” e l’immagine di quattro sardine colorate. E’ quanto ha postato sulla sua pagina Facebook, il cantante bolognese, Gianni Morandi, all’indomani del voto regionale in Emilia-Romagna nella cui campagna elettorale si è inserito, nelle scorso novembre, anche il movimento delle Sardine. Nel giro di un quarto d’ora dalla pubblicazione, sono più di 400 i commenti sul post e una ottantina le condivisioni.

Tra i commenti c’è che non apprezza la scelta di Gianni Morandi di schierarsi. Tra questi c’è chi lo critica aspramente. “Per me Gianni potevi evitare. Un personaggio pubblico dovrebbe almeno fingere di essere super partes…”. In un altro messaggio si legge: “Mi hai deluso, da te non me l’aspettavo, mi piace come canti, non fare politica”. Alcuni scrivono semplicemente: “Vergognati Gianni!”e “torna a cantare”. Qualcuno spiega che, dopo la pubblicazione del post non seguirà più Morandi. E ancora: “Per me eri un idolo, ma mi sei proprio calato con il tuo post pro sardine”. Infine, c’è chi consiglia al cantante classe 1944 di non esporsi: “Gianni non ti esporre, non è bello! Continua a cantare”.

Qualcuno sospetta invece che il post non sia stato scritto da Morandi stesso: “Ma siete sicuri che lo ha scritto lui? – ha domandato un utente -. Mi sembra una persona troppo intelligente per aver messo un post del genere…”. Il post sembra però essere vero. Oltre che su Instagram è infatti apparso anche sulla pagina ufficiale Facebook dell’artista.

Tra i commenti apparsi proprio su Facebook, c’è qualcuno che plaude alla scelta: “Gianni Morandi sei sempre dalla parte giusta”, “Hanno senza dubbio contribuito al successo elettorale di Bonaccini. Un plauso alle Sardine, grazie ragazzi”, “Bravo Gianni, tu si che te ne intendi!!! Grande il nostro presidente Bonaccini ma grazie mille alle sardine, hanno svegliato l’orgoglio assopito da anni nella gente mandandoli a votare per il giusto!!”.

Fonte: Ansa, Instagram, Facebook, Leggo