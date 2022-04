Akihiko Kondo ha 38 anni e vive in Giappone. L’uomo ha sposato un ologramma che raffigura Hatsune Miku, cantante pop disegnata in stile manga. La “moglie” ha gli occhi e i capelli blu. E’ stata realizzata nel 2017 e interagisce grazie a un dispositivo di nome Gatebox che proietta la sua immagine.

Giappone, 38enne sposa un ologramma

Gatebox è un gioco. Permette agli utenti di comunicare in realtà virtuale con diversi personaggi tridimensionali che nella realtà non esistono. L’innamoramento sarebbe scattato dopo uno scambio di messaggi tra i due.

L’uomo si definisce fictosessuale

Akihiko si definisce fictosessuale. E’ consapevole che sua moglie non è reale ma ha deciso comunque di sposarla contro il parere della sua famiglia, perché è stata l’unica a dargli sostegno durante il suo periodo di depressione.

Il certificato matrimoniale non è valido ufficialmente. Ha rilasciarlo è stata la stessa piattaforma Gatebox. Per trasformare in qualcosa che assomigli al reale la sua vita coniugale sono alcune bambole con il volto della moglie che fotografa regolarmente condividendo poi le immagini sui suoi profili social.

Akihiko Kondo non è l’unico ad aver fatto una scelta del genere. Secondo quanto riportano i vari media, sarebbero infatti migliaia le persone che in Giappone che hanno iniziato relazioni sentimentali con personaggi inventati.