Giappone, la principessa Mako sposa il 'non nobile' Kei Komuro: cerimonia civile e sottotono

La principessa Mako del Giappone, nipote primogenita dell’Imperatore Naruhito, ha sposato l’ex compagno di università e ‘cittadino borghese’ Kei Komuro.

Il matrimonio civile è stato registrato al Comune di Tokyo. Mako ha così abbandonato la famiglia reale, come vuole la tradizione della monarchia giapponese.

Per la principessa Mako del Giappone un matrimonio civile sottotono

L’agenzia della casa reale aveva presentato i documenti ufficiali la scorsa settimana per celebrare le nozze dei due giovani, entrambi trentenni, evitando così la celebrazione di una cerimonia solenne.

Il matrimonio di Mako e Kei Komuro avviene a distanza di quattro anni dall’annuncio ufficiale della coppia. Dopo il matrimonio Mako seguirà il suo consorte negli Stati Uniti, a New York, dove Kei Komuro vive e lavora in uno studio legale.

La principessa Mako, le nozze saltate e la dote

La principessa Mako è figlia del principe ereditario Akishino e di sua moglie, la principessa Kiko. Il matrimonio tra lei e Kei Komuro era previsto per il 2018, ma venne rimandato quando si seppe che la madre del futuro sposo aveva contratto debiti con un ex compagno per l’equivalente di circa 30mila euro, una parte dei quali utilizzati per pagare le spese universitarie del figlio.

La legge per la famiglia reale giapponese

In base alla legge del 1947 che regola gli affari della famiglia imperiale giapponese, le donne del casato che sposano persone non nobili devono rinunciare alla propria carica, ma hanno comunque diritto ad un matrimonio tradizionale e alla dote, che nel caso di Mako era di 1,2 milioni di euro. Ma dopo lo scandalo suscitato, la principessa ha deciso di rinunciare ad entrambe.