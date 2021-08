Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo: su Chi le foto con i nuovi compagni. Il cantante napoletano papà per la quinta volta

Il settimanale Chi, nel numero in edicola domani, mercoledì 4 agosto, pubblica quello che chiama lo scoop dell’estate. Si tratta di immagini esclusive che mostrano la nuova vita dei componenti di quella che una volta era una delle coppie più amate dello spettacolo: quella formata da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio.

Gigi D’Alessio padre in autunno per la quinta volta

Il cantautore napoletano, infatti, non soltanto ha una nuova compagna, Denise (di 26 anni più giovane), ma diventerà padre in autunno. Si tratta del quinto figlio per D’Alessio che ne ha avuti tre dalla prima moglie e uno da Anna Tatangelo.

Gigi D’Alessio e Denise: è vero amore

Una cara amica di Denise, i primi di luglio aveva parlato di un amore intenso tra Gigi D’Alessio e Denise: “Il loro è vero amore. Non ci sono altri interessi se non quelli del cuore. È una relazione bella, pulita, molto solida”.

La coppia era stata vista in auto insieme su varie foto postate su Instagram da Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo e il rapper Livio Cori

Dal canto suo, Anna per la prima volta si è stata fotografata per la prima volta mente scambia effusioni con il nuovo compagno, il rapper Livio Cori. Tutte le immagini esclusive e i retroscena di questo scoop su Chi in edicola da mercoledì 4 agosto.